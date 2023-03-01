Расследования 01.03.2023 09:53
0
01.03.2023 09:53
Жительница Быковского района Волгоградской области предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику полиции.
Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
По материалам уголовного дела, 29 декабря 2022 года она пришла в опорный пункт и предложила участковому уполномоченному взятку в размере 11 тысяч рублей.
- Деньги предназначались за непринятие должностным лицом мер по факту фиктивной постановки на миграционный учет гражданки республики Армения в домовладении обвиняемой. Сотрудник полиции не пошел на нарушение закона, - рассказала Черединина.
Вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Быковский районный суд.
Под Волгоградом соседи спасли дом многодетной матери от разъяренного поджигателя01.03.2023 12:21
Расследования 01.03.2023 12:21
Ударил точно в сердце. Рецидивист в Волгоградской области зарезал друга из-за ревности01.03.2023 11:29
Расследования 01.03.2023 11:29
Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее брат28.02.2023 21:16
Расследования 28.02.2023 21:16
В Волгограде утвердили новый порядок соседства с бездомными собаками: изучаем приказ28.02.2023 20:16
Расследования 28.02.2023 20:16
СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сирот28.02.2023 19:09
Расследования 28.02.2023 19:09
Ангелы Победы: новая книга расскажет волгоградцам о подвиге матерей во время Сталинградской битвы28.02.2023 18:05
Расследования 28.02.2023 18:05
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалина28.02.2023 14:11
Расследования 28.02.2023 14:11
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажку28.02.2023 10:49
Расследования 28.02.2023 10:49
В Волгограде задержали троих похитителей школьных компьютеров27.02.2023 18:51
Расследования 27.02.2023 18:51
Прения по делу волгоградского генерала СК Музраева пройдут 28 февраля27.02.2023 18:01
Расследования 27.02.2023 18:01
«Ситиматик-Волгоград» оштрафовали за уход от налогов27.02.2023 17:22
Расследования 27.02.2023 17:22
Жителю Волгограда дали 4 года колонии за поджог военкомата27.02.2023 16:17
Расследования 27.02.2023 16:17
Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротстве27.02.2023 13:12
Расследования 27.02.2023 13:12
В Волгоградской области раскрыли цепочку фейковых поставок рыбы из Москвы27.02.2023 12:02
Расследования 27.02.2023 12:02
«Пригласил для интима»: случайный любовник зарезал жителя Волжского27.02.2023 11:23
Расследования 27.02.2023 11:23