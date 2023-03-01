







Жительница Быковского района Волгоградской области предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику полиции.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 36-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

По материалам уголовного дела, 29 декабря 2022 года она пришла в опорный пункт и предложила участковому уполномоченному взятку в размере 11 тысяч рублей.

- Деньги предназначались за непринятие должностным лицом мер по факту фиктивной постановки на миграционный учет гражданки республики Армения в домовладении обвиняемой. Сотрудник полиции не пошел на нарушение закона, - рассказала Черединина.

Вину обвиняемая полностью признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Быковский районный суд.



