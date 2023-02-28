Водитель легковушки наехал на внедорожник у поста ДПС под Волгоградом

Происшествия 28.02.2023 22:21
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28.02.2023 22:21
Столкновение двух иномарок произошло сегодня, 28 февраля, в районе поста ДПС на проспекте Ленина в Волжском.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 44-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat», который двигался из Волгограда, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником «Toyota Land Cruiser 200».
На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Они осмотрели водителя и двух пассажиров «Volkswagen Passat». В результате в больницу был доставлен один пассажир этой иномарки – мужчина 1951 года рождения.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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