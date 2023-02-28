СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сирот

В Волгограде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, 60-летнего директора коммерческой организации обвиняют в том, что в 2015 году он построил две квартиры в рабочем поселке Средняя Ахтуба по заключенному контракту с комитетом строительства Волгоградской области с нарушениями требований проектной документации, а также строительных норм и правил. Цена каждого контракта составила более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

При этом, по версии следствия, нарушения носили скрытый характер, что позволило обвиняемому создать видимость законченного строительного объекта.

Согласно выводам строительно-технической судебной экспертизы, на которые опираются следователи, построенные обвиняемым жилые помещения использовать по назначению нельзя.

На стадии расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого следователями наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время права детей-сирот восстановлены, им предоставлено благоустроенное жилье.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, пояснили в ведомстве.