Расследования

СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сирот

Расследования 28.02.2023 19:09
0
28.02.2023 19:09


В Волгограде завершено  расследование уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, 60-летнего директора коммерческой организации обвиняют в том, что в 2015 году он построил  две квартиры в рабочем поселке Средняя Ахтуба по заключенному контракту с комитетом строительства Волгоградской области с нарушениями требований проектной документации, а также строительных норм и правил. Цена каждого контракта составила более 1 миллиона 100 тысяч рублей. 

При этом, по версии следствия, нарушения носили скрытый характер, что позволило обвиняемому создать видимость законченного строительного объекта.

Согласно выводам строительно-технической судебной экспертизы, на которые опираются следователи, построенные обвиняемым жилые помещения использовать по назначению нельзя.

На стадии расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер  на имущество обвиняемого следователями наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время права детей-сирот восстановлены, им предоставлено благоустроенное жилье.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, пояснили в ведомстве.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.02.2023 21:16
Расследования 28.02.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 20:16
Расследования 28.02.2023 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 18:05
Расследования 28.02.2023 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 14:11
Расследования 28.02.2023 14:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.02.2023 10:49
Расследования 28.02.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 18:51
Расследования 27.02.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 18:01
Расследования 27.02.2023 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 17:22
Расследования 27.02.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 16:17
Расследования 27.02.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 13:12
Расследования 27.02.2023 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 12:02
Расследования 27.02.2023 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.02.2023 11:23
Расследования 27.02.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2023 14:27
Расследования 26.02.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2023 08:02
Расследования 26.02.2023 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2023 11:07
Расследования 25.02.2023 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
Под Волгоградом за сожжение женщины к 5 годам колонии осужден ее братСмотреть фотографии
21:03
Реки в уязвимых во время паводка районах обследуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Волгоградка наказала рублем кошмаривших ее коллекторовСмотреть фотографии
20:28
Студенты ведущих вузов Волгограда узнали о подвиге участника СВОСмотреть фотографии
20:16
В Волгограде утвердили новый порядок соседства с бездомными собаками: изучаем приказСмотреть фотографии
20:01
Волгоградские приставы арестовали 18 автомобилей должников на постах ДПССмотреть фотографии
19:09
СК поставил точку в деле о бракованном жилье для волгоградских сиротСмотреть фотографии
19:06
Марийский путепровод перекроют на юге Волгограда с 1 мартаСмотреть фотографии
18:20
В Волжском в квартире нашли мертвым семиклассникаСмотреть фотографии
18:05
Ангелы Победы: новая книга расскажет волгоградцам о подвиге матерей во время Сталинградской битвыСмотреть фотографии
17:51
И снова пробки! В Волгограде на путепроводе № 8 ограничат движение из-за ремонтаСмотреть фотографии
17:13
Требует донастройки: в Волгограде спецгруппа изучит новый порядок расчета платы за ОДНСмотреть фотографии
16:50
«Это лежачие бандиты!»: на дорогах Котово ограничители скорости превратились в ловушки для водителейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
«Они пошли в наступление»: в боях за Донбасс погиб лейтенант Александр Ковалев из Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:29
«Вину отрицает»: замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляева отдали под суд за коррупциюСмотреть фотографии
15:49
Депутат из Камышина Андрей Летов возглавил МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
15:35
Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Михаилу МузраевуСмотреть фотографии
14:29
Главврач больницы №4 Елена Щербинина награждена Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
14:20
Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного геймингаСмотреть фотографии
14:13
На Украине погиб подполковник из Волгоградской области Роман ОсечкинСмотреть фотографии
14:11
23-летнего волгоградца задержали за сбыт прегабалинаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде после криминального руководства продают товарный знак предприятияСмотреть фотографии
13:07
ГУ МЧС: сигнал воздушной тревоги 28 февраля прозвучал в радиоэфиреСмотреть фотографии
12:15
«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумовСмотреть фотографии
12:10
И снова Gatsby: в Волгограде посетитель бара напал на диджея из-за плохой музыкиСмотреть фотографии
11:25
Энергетики объяснили причину отключения квартиры пенсионерки от светаСмотреть фотографии
11:08
ЕвроХим-ВолгаКалий и ВолгГТУ заключили соглашение о развитии сотрудничества в области образования и наукиСмотреть фотографии
10:49
«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажкуСмотреть фотографии
10:34
В Волгоградской области простятся с разведчиком «Бессмертного Сталинграда» Андреем АникинымСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде юноша без прав устроил ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
 