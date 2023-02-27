В Волгоградской области осталось 24 партии









В Волгоградской области на начало 2023 года было зарегистрировано 24 отделений политических партий. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал Волгоградстат, подсчитав общественные организации, начиная с 2013 года. При этом самое большее количество политических партий насчитывалось в регионе в 2015 и в 2016 годах – 65.





По сравнению с 2013 года в регионе в два раза сократилось и число профсоюзных организаций – с 471 до 228. В Волгоградской области на сегодняшний момент действуют также 23 общественных движения, 11 общественных фондов и 83 благотворительных фондов. Больше всего благотворительных фондов насчитывалось в 2016 и в 2017 годах – 130.





В регионе также сократилось количество ТОС – организаций территориального общественного самоуправления. В 2023 году в Волгоградской области осталось 562 ТОС. Тогда как, например, в 2014 году в регионе действовали 1292 такие организации.