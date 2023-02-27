Волгоградка потеряла ребенка после четырех суток в плену

Жительница Волгограда стала жертвой сожителя, сообщив ему о своей беременности. Четверо суток женщина провела в заложницах и после многочисленных побоев потеряла ребенка. Сегодня, 27 февраля, Советский районный суд вынес приговор истязателю. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

Драматичные события разыгрались в Советском районе Волгограда в декабре 2021 года.

– 25-летний житель Волгограда в ночь с 17 на 18 декабря 2021 года в арендованной квартире на почве ревности стал отрицать отцовство, после чего длительное время избивал потерпевшую, угрожая расправой, – сообщила Оксана Черединина. – После этого он запер женщину в квартире, оставив без средств связи.

20 декабря, согласно материалам уголовного дела, волгоградце все же удалось созвониться с матерью и сообщить о своем месте нахождения. По указанному ею адресу прибыли сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Оказавшаяся в плену волгоградка была доставлена в больницу.

– В результате причиненных телесных повреждений потерпевшей потребовалась госпитализация, ребенка она потеряла, – говорится в материалах дела.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по трем статьям: «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности), п. «е» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы беременной женщины), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

– Советский районный суд Волгограда приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, – сообщает Черединина.

Известно, что на суде истязатель и несостоявшийся отец признал вину лишь частично.