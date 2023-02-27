В Волгограде с рабочим визитом находится посол Белоруссии Дмитрий Крутой

В Волгоград 27 февраля с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Как сообщает ИА «Высота 102», в администрации региона состоялась его встреча с губернатором Андреем Бочаровым. Стороны обсудили промежуточные результаты взаимодействия и перспективы сотрудничества.

– Наши отношения имеют стратегический характер и достаточно плодотворно развиваются, – подчеркнул Бочаров в ходе встречи с послом. – Высокий уровень взаимодействия связан с позицией лидеров наших государств. Несмотря на все кризисы и проблемные вопросы, по итогам 2022 года товарооборот между Волгоградской областью и Белоруссией увеличился на 46%. Более 230 предприятий имеют серьёзные партнёрские отношения с Республикой. Это говорит о достаточно хороших кооперационных связях.

Дмитрий Крутой в свою очередь сообщил о намерении Белоруссии в ближайшей перспективе удвоить товарооборот с Волгоградской областью.

– Волгоградская область обладает огромным потенциалом. Мы можем добавить в товарообороте с учетом развязки многих логистических вопросов, но самый большой прирост будет в совместной кооперации. Губернатор Минской области и ряд других изъявили желания с делегациями здесь побывать и, с учетом своей специфики, найти новые возможности для совместной работы, – сказал Крутой.

Добавим, что перед встречей с Андреем Бочаровым белорусская делегация почтила память защитников Отечества на Мамаевом кургане.