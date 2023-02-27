Экономика

Федеральная нотариальная палата и Сбер запустили электронные доверенности

Экономика 27.02.2023 12:35
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27.02.2023 12:35


Электронные нотариальные доверенности (ЭНД) теперь принимаются во всех офисах Сбера. Новый сервис впервые был запущен в России в рамках совместного проекта Сбера с Федеральной нотариальной палатой. Инновация экономит время клиента и повышает уровень безопасности.
Раньше клиенту нужно было прийти к нотариусу, оформить у него доверенность и передать или отправить документ в бумажном виде доверенному лицу. После этого доверенное лицо обращалось в банк, сотрудники которого проверяли в ручном режиме подлинность документа и данные, указанные в доверенности. 
Теперь нотариус удостоверяет документ в электронном виде, который подписывается электронной подписью нотариуса, что гарантирует его подлинность, и в режиме онлайн направляет в банк по защищённому каналу связи. Электронная доверенность сразу же попадает в Сбер и проверяется автоматически.
Пётр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка:
«Мы протестировали новый сервис в ряде пилотных регионов и запускаем его в эксплуатацию. Удостоверенную нотариусом электронную доверенность принимают в любом офисе Сбера по всей стране. Электронная нотариальная доверенность сокращает не только клиентский путь, но и расход бумаги. Сейчас клиенту достаточно оформить документ у нотариуса — и уже через час доверенное лицо может обратиться в офис Сбера в любом регионе страны. Это быстро, удобно и безопасно. Мы рады, что первыми предложили такую услугу».
Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты:
«Электронная инфраструктура нотариата обеспечивает современный "цифровой оборот" надежными правовыми инструментами, а граждан и бизнес – дополнительными гарантиями защиты их прав и законных интересов. Эффективное сотрудничество ФНП со Сбером позволяет апробировать и делать общедоступными новые продукты, столь важные для граждан и бизнеса. Такой проект как электронная нотариальная доверенность способствует развитию электронного документооборота в стране, делает его удобным и эффективным». 
С помощью ЭНД доверенное лицо может снимать деньги, пополнять вклады, получать выписки со вкладов или счётов. В дальнейшем перечень доступных операций будет расширяться.

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