Общество

Волгоградцам объяснили, как избежать переплат за электроотопление

Общество 16.01.2025 09:37
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16.01.2025 09:37


С 1 января 2025 года в соответствие с Приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области тарифы на электроэнергию действуют с учетом новых уровней дифференциации в зависимости от объемов потребления.

– Если в 2024-м минимальным порогом, с которого начиналась дифференциация в сторону повышения, было расходование 9365 кВт*ч в месяц, и этот порог вряд ли могли перейти даже самые энергооснащенные домохозяйства, то с этого года первый диапазон ограничивается для всех категорий потребителей месячным объемом в 3900  киловатт*час. А с 1 июля начнется дальнейшая градация, причем в зависимости не только от уровня потребления, но и сезона, а также наличия электроотопительного оборудования, – сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Так, больше всего градация затронет тех, кто пользуется электроотоплением, но по тем или иным причинам не уведомил о его использовании. В отопительный сезон те, кого можно причислить к категории «население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками…», смогут рассчитывать на льготный тариф от 4,64 рублей за кВт/час в пределах все тех же 3900 кВт*ч в месяц.

Граждане, которые по документам не имеют электроотопления, но пользуются  электроплитами,  получат возможность оплачивать потребление в холодное время года по минимальному тарифу до 1900 кВт*ч/месяц, а в прочее – 1500. Для сравнения – те, кто не имеет дома электроплит и электроотопления, круглый год могут рассчитывать не более чем на 1500 «льготных» киловатт в месяц. Потребление в 3900 и 1500 киловатт – большая разница.

По словам энергетиков, больше всего они беспокоятся за владельцев электроотопительных установок на селе.

– Дело в том, что тарифы для городского населения традиционно содержали льготу для пользователей электрообогрева и электроплит, – отметил глава экономической службы ПАО «Волгоградэнергосбыт» Алексей Коротков. – Тарифы для всех селян вне зависимости от наличия подобного оборудования  применялись с пониженным коэффициентом. Поэтому в городе к тарифной градации по электроотоплению граждане привыкли, о ней знают, все документы в энергосбытовую компанию предоставили. Селян же нужно известить  о такой возможности сэкономить в рамках тарифов, установленных в регионе.

Какие же документы нужно представить в энергосбытовую компанию, чтобы воспользоваться льготным диапазоном, и как известить о наличии электроотопительной установки и стационарных электроплит для приготовления пищи? На это энергетики отвечают, что, в принципе, достаточно копии технического паспорта жилого помещения, подтверждающего оборудование дома стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками.

При отсутствии технического паспорта жилого помещения можно предъявить другие документы:

– в многоквартирном доме – копию технического паспорта МКД, при его отсутствии – копию проектной документации;

– при отсутствии централизованного газоснабжения и централизованного теплоснабжения, а также в случае подтверждения оборудования дома только стационарными электроплитами для пищеприготовления при отсутствии централизованного газоснабжения нужны (в комплекте):

1) справка поставщика газа об отсутствии централизованного газоснабжения (в случае если ранее не предоставлялась);
2) заявление с приложением копии технического паспорта (свидетельства) на соответствующую стационарную электроплиту/электроотопительную установку.

Если степень благоустройства многоквартирного или жилого дома предусматривает предоставление коммунальной услуги по газоснабжению – наличие стационарной электроплиты и (или) электроотопительной установки не является основанием для применения понижающего коэффициента.

Все документы можно подать лично в сбытовом участке по месту жительства или дистанционно – с помощью электронной почты и личного кабинета на сайте.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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