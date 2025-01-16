В Волгограде оперативники задержали двух мужчин за печать фейковых документов





В Волгограде оперативники задержали двух жителей Краснооктябрьского района, которые решили заработать на изготовлении поддельных водительских удостоверений. Как сообщает V102.RU, нелегальная типография была оборудована в одной из квартир сообщников. Кадры задержания преступников с участием волгоградских силовиков сегодня, 16 января, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По предварительной информации, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали.

В ходе обыска была изъята компьютерная техника, смартфоны, печати различных организаций, медицинские книжки, бланки аттестатов о высшем образовании, водительские удостоверения, справки о состоянии здоровья.

- Дознавателем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет официальный представитель МВД.

Видео: Ирина Волк / t.me