Расследования

В Волгограде оперативники задержали двух мужчин за печать фейковых документов

Расследования 16.01.2025 10:06
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16.01.2025 10:06


В Волгограде оперативники задержали двух жителей Краснооктябрьского района, которые решили заработать на изготовлении поддельных водительских удостоверений. Как сообщает V102.RU, нелегальная типография была оборудована в одной из квартир сообщников. Кадры задержания преступников с участием волгоградских силовиков сегодня, 16 января, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 



По предварительной информации, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали. 

В ходе обыска была изъята компьютерная техника, смартфоны, печати различных организаций, медицинские книжки, бланки аттестатов о высшем образовании, водительские удостоверения, справки о состоянии здоровья. 

- Дознавателем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточняет официальный представитель МВД. 

Видео: Ирина Волк / t.me

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