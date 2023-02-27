В Волгоградской области мужчина поджег дом бывшей возлюбленной

Происшествия 27.02.2023 11:14
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27.02.2023 11:14
Полицейские задержали 38-летнего жителя Волгоградской области, который решил сжечь дом своей бывшей дамы сердца.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, пожар произошел в День защитника Отечества, 23 февраля. В полицию обратилась 36-летняя жительница Камышина, сообщив, что кто-то поджег ее деревянный дом. Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные расчеты. Личность подозреваемого вскоре была установлена.
- Им оказался 38-летний ранее судимый бывший возлюбленный потерпевшей, который из личных неприязненных отношений облил бензином стену дома, совершив поджог. В содеянном он сознался, - сообщили в главке.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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