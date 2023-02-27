За рулем перевернувшейся в Камышине иномарки находился судья

В Волгоградской области стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Камышинском районе, в результате которого 27 февраля погибла 7-летняя девочка, трое, в том числе 5-летний мальчик, были доставлены в больницу. По информации собственного источника ИА «Высота 102», иномаркой Hyundai Elantra управлял судья.

– За рулем Hyundai находился Денис Сергеевич Степанюк, известный в Волгограде как судья Тракторозаводского районного суда, – сообщил собеседник информагентства. – Он получил в результате ДТП травмы. В больнице еще два человека, в том числе малолетний ребенок.

По предварительной информации, в салоне иномарки, кроме Дениса Степанюка, находилась его супруга и двое детей. Как ранее сообщалось, девочка в возрасте семи лет погибла на месте происшествия. Водитель, женщина и пятилетний мальчик доставлены в больницу с места аварии.

Напомним, что по информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель иномарки на 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием.