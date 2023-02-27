Общество

Олимпийские чемпионы из Волгограда Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкции

Общество 27.02.2023 08:14
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27.02.2023 08:14



Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкции Украины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС, санкции коснулись практически всех членов олимпийского комитета России, куда входят Исинбаева и Попов, достигшие успехов в спорте, выступая от Волгограда. Так, Елена Исинбаева является членом международного олимпийского комитета, а Александр Попов – почетным членом МОК. Всего в списке лиц, попавших под санкции Украины, 164 россиянина и 85 организаций, в том числе ОНФ, благотворительные фонды, российское отделение Красного Креста и т.д. 

Санкции Украины предполагают среди прочего блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на вывод капиталов из Украины, лишение государственных наград Украины и запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Напомним, Елена Исинбаева является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, двухкратной олимпийской чемпионкой, четырехкратной чемпионки мира по прыжкам с шестом в помещениях.

Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию и обладатель других многочисленных рекордов и званий. 

Как отнеслись к этому известию попавшие под санкции волгоградские спортсмены, неизвестно. Елена Исинбаева, например, очень редко появляется в соцсетях и то, лишь для рекламы одного из российских предприятий. 

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