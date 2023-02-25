В Волгограде женщина на элитном внедорожнике устроила ДТП с пострадавшим

Происшествия 25.02.2023 10:12
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25.02.2023 10:12
Авария, в которой пострадал один человек, произошла в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летняя водитель автомобиля «Range Rover», которая двигалась со стороны улицы Восточно-Казахстанская, при повороте налево не уступила дорогу «Daewoo Nexia», которая следовала в попутном направлении.
В результате столкновения «Daewoo Nexia» совершила наезд на световую опору. В результате ДТП пострадал 19-летний водитель этой иномарки. Молодого человека с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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