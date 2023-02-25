В Волгограде женщина на элитном внедорожнике устроила ДТП с пострадавшим









Авария, в которой пострадал один человек, произошла в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 46-летняя водитель автомобиля «Range Rover», которая двигалась со стороны улицы Восточно-Казахстанская, при повороте налево не уступила дорогу «Daewoo Nexia», которая следовала в попутном направлении.













В результате столкновения «Daewoo Nexia» совершила наезд на световую опору. В результате ДТП пострадал 19-летний водитель этой иномарки. Молодого человека с травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



