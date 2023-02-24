В Центральном районе Волгограда во дворе жилого дома по проспекту имени В. И. Ленина, 43 загорелся автомобиль. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, машина была припаркована среди другого транспорта и только чудом огонь не перекинулся дальше.

— Загорелось в конце дома, где «Пятерочка». Прямо во дворе. Дым пошел черный, сначала я подумала, что пожар в квартире, потом зашла в арку и увидела, что горит машина черного цвета, там еще другие автомобили стояли, чудом не взорвалось ничего, — рассказала информагентству одна из местных жительниц. — Машина не вся сгорела, половина в огне только была, у нее даже номера сохранились. Скорая приехала, пожарные. Вроде никто не пострадал.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил сегодня в 14.45.

— На проспекте Ленина горел автомобиль. Марка устанавливается. Расчеты 3-й ПСЧ в 14.58 ликвидировали пожар. Погибших и пострадавших нет. Причину установит экспертиза.

Видео: Андрей Битюков