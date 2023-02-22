Происшествия

«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчина

Происшествия 22.02.2023 12:55
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22.02.2023 12:55


В Волгограде выясняют причины происшествия, произошедшего 22 февраля в соборе Александра Невского. Как сообщает ИА «Высота 102» рано утром там внезапно скончался мужчина. 

По информации очевидцев, инцидент произошел утром. 

– В собор вошел пожилой мужчина, и получаса не успел там пробыть, подошел к иконе, приложился к ней, после чего упал на пол, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – На место вызвали медиков, но те его уже не спасли. Приезжали на место также следователи. 

В следственном отделе СУ СК России по Волгоградской области в Центральном районе информагентству подтвердили гибель мужчины в Александро-Невском соборе. 

– Сегодня утром в здании собора скончался мужчина 1948 года рождения. Личность его установлена, – сообщил руководитель следственного отдела Владимир Суров, уточнив, что следов избиения либо каких-то иных повреждений на теле скончавшегося не обнаружено. – Труп направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка. 

По некоторым данным, скончавшийся не имел регистрации на территории Волгограда, нередко его видел в различных социальных приютах. 

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