В Волгограде выясняют причины происшествия, произошедшего 22 февраля в соборе Александра Невского. Как сообщает ИА «Высота 102» рано утром там внезапно скончался мужчина.

По информации очевидцев, инцидент произошел утром.

– В собор вошел пожилой мужчина, и получаса не успел там пробыть, подошел к иконе, приложился к ней, после чего упал на пол, – сообщили читатели ИА «Высота 102». – На место вызвали медиков, но те его уже не спасли. Приезжали на место также следователи.

В следственном отделе СУ СК России по Волгоградской области в Центральном районе информагентству подтвердили гибель мужчины в Александро-Невском соборе.

– Сегодня утром в здании собора скончался мужчина 1948 года рождения. Личность его установлена, – сообщил руководитель следственного отдела Владимир Суров, уточнив, что следов избиения либо каких-то иных повреждений на теле скончавшегося не обнаружено. – Труп направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.

По некоторым данным, скончавшийся не имел регистрации на территории Волгограда, нередко его видел в различных социальных приютах.