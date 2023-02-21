В Волгограде участникам СВО вручили государственные награды

В Волгограде сегодня, 21 февраля, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград добровольцам и военнослужащим, проявившим себя при выполнении задач специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102» Указом президента Владимира Путина награждены шестеро уроженцев Волгоградской области.
Медалью «За отвагу» награждены:
- Гревцов Александр Николаевич,
- Жуков Евгений Анатольевич,
- Бескоровайный Эдуард Анатольевич.
- Мельников Илья Алексеевич.
- ефрейтор Черноклинов Эдуард Алексеевич.
- старшему сержанту Селезневу Евгению Алексеевичу.
Награды отличившимся в зоне СВО волгоградцам передали сегодня военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»