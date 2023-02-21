Волгоградец приговорен к 2 годам колонии за хитрую продажу BMW X6

Расследования 21.02.2023 09:52
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21.02.2023 09:52
Дзержинский районный суд Волгограда признал 26-летнего местного жителя виновным в особо крупном мошенничестве при продаже элитной иномарки.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимый приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что на подсудимого номинально был оформлен автомобиль BMW X6. Он выдал своему соучастнику доверенность на право распоряжения автомобилем. В дальнейшем машина была продана без участия собственника по доверенности.
Через некоторое время фигурант уголовного дела обратился в ГИБДД с заявлением о восстановлении документов на авто в связи с их утратой. Также он направил заявление в правоохранительные органы, сообщив, что продавец якобы не передал деньги за автомобиль. Полицейские вскоре на основании дубликатов документов передали автомобиль собственнику, а он с сообщником продал его на запчасти.
Вину мужчина не признал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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