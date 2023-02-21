Здравоохранение

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10% в Волгоградской области

Здравоохранение 21.02.2023 08:45
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21.02.2023 08:45



В Волгоградской области продолжается рост заболеваемости простудой и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, на прошлой неделе количество обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ по сравнению с предыдущей увеличилось на  10%. Рост произошел в основном за счет взрослого населения.

Как показали результаты лабораторных исследований, выявлялись возбудители респираторных инфекций гриппозной этиологии, преимущественно гриппа типа В, и негриппозной этиологии (в равных долях аденовируса, риновируса и бокавируса), а также вирус COVID-19.

Из-за продолжающегося роста уровня заболеваемости в 11 образовательных учреждениях региона приостанавливались занятия. 

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