Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 10% в Волгоградской области









В Волгоградской области продолжается рост заболеваемости простудой и гриппом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, на прошлой неделе количество обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ по сравнению с предыдущей увеличилось на 10%. Рост произошел в основном за счет взрослого населения.





Как показали результаты лабораторных исследований, выявлялись возбудители респираторных инфекций гриппозной этиологии, преимущественно гриппа типа В, и негриппозной этиологии (в равных долях аденовируса, риновируса и бокавируса), а также вирус COVID-19.





Из-за продолжающегося роста уровня заболеваемости в 11 образовательных учреждениях региона приостанавливались занятия.



