ЦБ: в Волгоградской области в 2023 году продолжился рост цен на ЖКУ









Годовая инфляция в Волгоградской области в январе 2023 года замедлилась до 10,62% после 11,38% в декабре 2022 года. Эти данные приводятся в докладе волгоградского отделения Банка России, сообщает ИА «Высота 102». Основными факторами снижения инфляции стали расширение предложения на отдельных товарных рынках, сокращение издержек производителей и сдержанный потребительский спрос. Инфляция в регионе по-прежнему была ниже уровня по Южному федеральному округу (11,60%) и по России в целом (11,77%), утверждают аналитики.





Так, годовой прирост цен на продовольствие в январе 2023 года снизился до 8,97% после 10,07% месяцем ранее. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в январе 2023 года снизился на 0,58 процентных пункта - до 13,71%.





Из-за снижения спроса и переориентации компаний на альтернативных поставщиков замедлился рост цен на легковые автомобили, отдельные виды бытовой техники, одежду, а также моющие и чистящие средства.





В сфере услуг годовой прирост цен замедлился до 8,85% в январе 2023 года после 9,27% в декабре 2022 года. Однако в сфере жилищно-коммунальных услуг другая тенденция. Так, в январе рост цен на ЖКУ составил 10,52% против 10,37% в декабре.





Отметили финансовые аналитики и снижение годового роста цен на авиабилеты по России, а также туры в Египет, Турцию и ОАЭ. Так, еще год назад, в январе 2022 года наблюдалось значительное повышение спроса как на внутренний туризм, так и на поездки в зарубежные страны в связи с открытием границ и снятием некоторых ограничений. Однако в январе текущего года туроператоры отмечали ослабление спроса на фоне геополитической неопределенности и стремления жителей к формированию сбережений.

Повышение цен на проезд в транспорте в январе 2023 года проводилось в меньшей степени, чем годом ранее, что повлияло на замедление годового роста цен на поездки в городских автобусах, троллейбусах и трамваях, подчеркивается в докладе. Так, в декабре прошлого года рост цен в этой сфере составил 11,49%, в январе – 7,14%.