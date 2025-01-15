В облсельхозе рассказали, как погодная аномалия отразилась на озимых

Региональный оперштаб озвучил промежуточные результаты мониторинга состояния посевов озимых культур. Как рассказали ИА «Высота 102» в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, мониторинг проводился с конца 2024 и по начало 2025 годов.

В целом состояние 96% посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное.

- Анализ метеорологических данных свидетельствует об отсутствии в этот период опасных явлений, способных повлиять на жизнеспособность растений. Температура на глубине залегания узла кущения не опускалась ниже критической. Также не привело к изменению состояния растений и повышение температуры в отдельных районах до 5-7 градусов. Что касается запасов продуктивной влаги, то на сегодня складываются хорошие условия для поглощения талых вод и выпадающих осадков. Фитосанитарная обстановка спокойная, - таков был вердикт специалистов

Специалисты еще раз подчеркнули, что при равных внешних условиях там, где сев был выполнен с опорой на науку — с соблюдением рекомендаций по выбору оптимальной технологии, посевы чувствуют себя наиболее уверенно.

Наблюдения за состоянием озимых будут продолжены, подытожили в оперштабе.

Фото администрации Волгоградской области