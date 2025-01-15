Федеральные новости

Участники СВО получат возможность бесплатной реабилитации на курортах РФ

Федеральные новости 15.01.2025 21:20
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15.01.2025 21:20


В России с 2025 года центры реабилитации Социального фонда России (СФР) будут предоставлять услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации участникам специальной военной операции. Как сообщает V102.RU, постановление появилось на сайте правительства РФ.

Участникам боевых действий  за счет государства будут оплачивать проживание и питание в местах реабилитации, а также их проезд к месту прохождения санаторно-курортного лечения и обратно. 

Кроме того, СФР будет обеспечивать персональное сопровождение участника СВО на протяжении всего процесса. Бойцов, удостоенных звания Героя РФ или являющихся инвалидами I группы, направят на санаторно-курортное лечение и медреабилитацию во внеочередном порядке.

Бесплатное пребывание в санаториях не превысит трех недель, а периодичность его прохождения - не чаще одного раза в год.  

Подать заявление в СФР на получение услуги можно при личном посещении территориальных отделений Фонда, через медорганизацию, проводившую лечение, в МФЦ или в электронном виде на портале госуслуг. 

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