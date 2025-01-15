Расследования

Суд арестовал задержанного замглавы Городищенского района Анатолия Торгашина

Расследования 15.01.2025 14:24
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15.01.2025 14:24


В Волгограде Центральный районный суд отправил под стражу заместителя главы Городищенского района Волгоградской области Анатолия Торгашина, о задержании которого накануне сообщило ИА «Высота 102». По данным источников информагентства, чиновник подозревается в получении отката от субподрядчика, задействованного при благоустройстве площади Павших Борцов в Городище. 

По информации суда, в следственный изолятор Анатолий Торгашин помещен на время предварительного следствия по ходатайству отдела СУ СКР, возбудившего уголовное дело. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщило, что замглавы района подозревается по двум статьям Уголовного кодекса РФ – в превышении полномочий и получении взятки. Задержание состоялось 13 января, на рабочем месте Торгашина проведены обыски.

Меж тем, как сообщают знакомые с ситуацией источники информагентства, ответственный за ЖКХ Городищенского района чиновник мог попасться на подписании актов по не выполненным фактически работам. Речь идет о мощении плиткой площади Павших Борцов, которая так и не состоялось. В настоящее время можно смело говорить о том, что благоустройство в центре Городища, получившего почетного звание «Рубеж Сталинградской доблести» сорвано – работы здесь должны были завершиться до 11 ноября 2024 года. 

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