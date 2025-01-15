



В Волгоградской области цыгане, обвиняемые в избиении мужчины на заправке, попытались оспорить заключение под стражу. Как сообщает ИА «Высота 102», трое представителей вольного народа пожаловались в областной суд на решение районной инстанции.

- В апелляционных жалобах защитники каждого из подозреваемых просили изменить избранную в отношении их подзащитных меру пресечения с заключения под стражу на иную, не связанную с изоляцией от общества, - рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Примечательно, что, изучив все обстоятельства, суд принял решение оставить в силе избранную ранее цыганам меру пресечения.

Напомним, происшествие случилось 21 декабря 2024 года на АЗС «Лукойл», расположенной в Михайловке. Один из водителей поспорил с цыганами о месте в очереди на автозаправку. В результате последние «разрешили» конфликт, избив мужчину палками и битами.

24 декабря, после широкого резонанса этой истории, злоумышленники были задержаны правоохранителями. По версии следователей, преступниками являются трое братьев: Ян, Виктор и Тая Панченко.

Решением Михайловского районного суда все подозреваемые были отправлены под арест до 23 февраля 2025 года.