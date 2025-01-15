ООО «Тепловая компания Котово» пришлось пересчитать плату за тепло жителям дома №191 по улице Мира, которые возмутились огромными суммами в квитанциях. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в мае 2024 года поставщики ресурса отправили горожанам платежки с корректировкой платы за отопление.

Цифры в квитанциях сразили наповал горожан, которые весь сезон жаловались на еле теплые батареи и постоянные перебои с горячей водой. Однако жителям на основании некой корректировки выставили дополнительные счета от 5 до 7 тысяч рублей.

Люди возмутились и пожаловались в госжилинспекцию. По итогам рассмотрения одного такого обращения ООО «Тепловая компания Котово» получила предостережение, а затем отчиталась о произведенном перерасчете жителям дома. Общая сумма составила почти 90 тысяч рублей.

К слову, ООО «Тепловая компания Котово» больше не является поставщиком коммунальной услуги в городском поселении. Общество реорганизовано в форме присоединения к саратовской фирме ООО «Электросбыт». При этом ранее работавшие в Котово компании, обеспечивающие теплом жилой сектор и социальные учреждения города, банкротились из-за огромных долгов за газ.

Фото V102.RU (архив)