В России с 1 января можно возместить убытки за ДТП по ОСАГО онлайн





В России с 1 января 2025 года стало возможным возмещение убытков после ДТП по всем видам аварий через онлайн-ресурсы страховщиков. Раннее страховщики были обязаны принимать электронные заявления только по оформленному электронному европротоколу и через Госуслуги.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизироваться в личном кабинете на сайте страховщика или в мобильном приложении. После этого клиенту надо заполнить электронную форму, указать идентификационный номер европротокола (если он заполнялся в электронном виде) и приложить сканы необходимых документов.

Осмотр поврежденного автомобиля может проводиться удаленно, но у страховщика есть право осмотреть его очно.