Общество

Президент утвердил выплаты в размере 80 тысяч ветеранам ВОВ к юбилею Победы

Общество 15.01.2025 18:52
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15.01.2025 18:52


Сегодня, 15 января, Владимир Путин утвердил единовременные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU, указ опубликован на сайте президента

Согласно документу, к знаменательной дате 80 тысяч рублей получат фронтовики, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Также утверждена выплата в размере 55 тысяч рублей труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто во время войны работал на объектах ПВО, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения. 

Напомним, также президент поддержал инициативу Минобороны о наделении всех участников Великой Отечественной войны званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета.

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