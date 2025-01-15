Президент утвердил выплаты в размере 80 тысяч ветеранам ВОВ к юбилею Победы

Сегодня, 15 января, Владимир Путин утвердил единовременные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает V102.RU, указ опубликован на сайте президента.

Согласно документу, к знаменательной дате 80 тысяч рублей получат фронтовики, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Также утверждена выплата в размере 55 тысяч рублей труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто во время войны работал на объектах ПВО, морских и авиабазах и строил оборонительные сооружения.

Напомним, также президент поддержал инициативу Минобороны о наделении всех участников Великой Отечественной войны званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета.