



15 января под председательством Владимира Путина состоялось заседание организационного комитета «Победа», приуроченное к подготовке празднований 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании президент одобрил идею о присвоении ветеранам звания «Почётного гражданина».

- Считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков – участников Великой Отечественной войны званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках, - подчеркнул глава государства.

Отметим, по информации подразделения Социального фонда России по Волгоградской области на апрель 2024 года в регионе проживало всего 202 ветерана.

Фото из архива ИА «Высота 102»