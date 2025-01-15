



В ночь с 18 на 19 января в Волгограде оборудуют официальные места, где можно будет безопасно совершить омовение. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году для всех желающих присоединиться к православной традиции будут оборудованы купели в пяти районах областного центра.

На территории Тракторозаводского района иордань откроют на берегу Волги напротив многоквартирного дома №4 на ул. им. Грамши. В Краснооктябрьском районе вблизи дома №16 на ул. Матевосяна. В Советском районе на набережной Тулака. В Кировском районе около пристани им. Руднева. В Красноармейском районе у памятника В.И. Ленина.

Отметим, в настоящее время муниципалитет приступил к обследованию дна в местах купаний. В ночь на 19 января на всех пяти площадках власти обещают организовать дежурство спасателей и правоохранительных органов.

Фото из архива ИА «Высота 102»