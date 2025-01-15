Второй за неделю череп человека нашли в Волгоградской области





В Городищенском районе Волгоградской области обнаружены останки человека. Как сообщает ИА «Высота 102», череп без нижней челюсти был найден в овраге – в нескольких километрах от рабочего поселка Городище.

Отметим, что это вторая за неделю подобная находка. Накануне сообщалось об обнаружении черепа в селе Рахинка Среднеахтубинского района Волгоградской области. Останки находились в сотне метров от местной администрации.

Предположительно, найденные в обоих случаях останки могут относиться к периоду Великой Отечественной войны.