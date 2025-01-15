В ЦПКиО Волгограда появятся китайские голографические фонтаны

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда приступили к подготовке обустройства голографических фонтанов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, разработкой проекта уже занимается компания из Китая.

Два новых фонтана появятся около колеса обозрения и аттракциона «Свадебная карусель». Фонтаны будут сразу нескольких видов - с чашами и сухие. Подрядчик оборудует более 10 видов струй.

Максимальная высота струй составит 8 метров. На главном фонтане у колеса обозрения для посетителей парка будут проводиться голографические шоу с лазерами и музыкой.

Фото: ЦПКиО