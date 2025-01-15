В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартире на ул. Буханцева





Сегодня, 15 января, в Ворошиловском районе Волгограда произошло возгорание в на пятом этаже многоквартирного дома на улице Буханцева, 52. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, после тушения пожара был обнаружен погибший человек. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20:50.





- В одной из квартир 5-этажного многоквартирного дома горели домашние вещи на площади 8 квадратных метров. Пожарные расчёты 21-й ПСЧ ликвидировали горение в 21:11. К сожалению, во время тушения пожара обнаружен погибший, - уточнили в ведомстве.

Личность и год рождения погибшего устанавливается специалистами. Причина пожара будет установлена дознавателем МЧС России.

Видео: Волгоград №1 / t.me