В Волжском директора стройфирмы поймали на покупке диплома





В Волгоградской области прокуратура через суд привлекла к ответственности строительную компанию ООО «СК Ахтуба». Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель предприятия был уличён в попытке покупки диплома.

- Руководитель данной коммерческой структуры перечислил в качестве коммерческого подкупа 26 тыс. рублей директору образовательной организации за фиктивное прохождение профессионального обучения в сфере охраны труда, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Постановлением мирового судьи судебного участка № 71 г. Волжского ООО «СК «Ахтуба» признано виновным в совершении правонарушения. Организации предстоит теперь выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Напомним, как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», в 2024 году правоохранители раскрывали схожее дело о выдаче 51 свидетельства об обучении лицам, которые фактически не присутствовали на занятиях и не проходили аттестацию. Тогда в совершении уголовного преступления был обвинён заместитель директора Волжского учебного центра Владимир Егоров.

Фото из архива ИА «Высота 102»