Цех отделки металлопроката на «Красном Октябре» отметил 60-летний юбилей

Общество 15.01.2025 13:01 Реклама
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15.01.2025 13:01 Реклама
На металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие в честь 60-летия цеха отделки металлопроката (ЦОМП). Коллектив получил поздравления от руководства предприятия и представителей профсоюзной организации.
– Шестьдесят лет для цеха – это начало расцвета. Готовый к любым вызовам коллектив, его слаженная, годами выстроенная работа позволяют ЦОМП успешно достигать поставленных целей, – обратился с приветственным словом к сотрудникам ЦОМП генеральный директор Александр Жуков. – Уверен, что впереди еще немало свершений и побед.
К поздравлениям присоединился и председатель ППО МП «Красный Октябрь» Юрий Лутченков, который отметил производственные успехи цеха и активное участие коллектива в корпоративной жизни предприятия.
ЦОМП ведет свою историю с 14 января 1965 года – именно тогда был сдан в эксплуатацию термический цех, основной задачей которого стала обработка и отделка сортового металла.
Сегодня это одно из основных подразделений предприятия – коллектив насчитывает более 260 человек, 57 из которых трудятся на заводе свыше 20 лет. Среди них оператор обдирочных станков Сергей Бойко:
– Работа в ЦОМП – важная часть моей жизни. Радует, что сейчас цех активно развивается. Благодаря поддержке руководства обновляется оборудование, улучшаются условия труда, коллектив пополняется молодыми специалистами. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне, дает стимул двигаться дальше.
В рамках празднования юбилея за многолетний добросовестный труд десять сотрудников были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Также коллективу вручили картину, посвященную 60-летию цеха, и подарочные сертификаты на покупку необходимой техники.
Отметим, что в рамках программы по развитию предприятия за последние два года в ЦОМП реализован ряд мероприятий по обновлению подразделения. Среди них – реконструкция и запуск центрального отопления, ввод в работу нового бесцентрово-токарного станка и прибора ультразвукового контроля металла, модернизация гидравлического пресса с усилием 1600 тонн и обновление правильных агрегатов.
Фото: «Красный Октябрь»
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