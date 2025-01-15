Цех отделки металлопроката на «Красном Октябре» отметил 60-летний юбилей





На металлургическом заводе состоялось торжественное мероприятие в честь 60-летия цеха отделки металлопроката (ЦОМП). Коллектив получил поздравления от руководства предприятия и представителей профсоюзной организации.

– Шестьдесят лет для цеха – это начало расцвета. Готовый к любым вызовам коллектив, его слаженная, годами выстроенная работа позволяют ЦОМП успешно достигать поставленных целей, – обратился с приветственным словом к сотрудникам ЦОМП генеральный директор Александр Жуков. – Уверен, что впереди еще немало свершений и побед.

К поздравлениям присоединился и председатель ППО МП «Красный Октябрь» Юрий Лутченков, который отметил производственные успехи цеха и активное участие коллектива в корпоративной жизни предприятия.

ЦОМП ведет свою историю с 14 января 1965 года – именно тогда был сдан в эксплуатацию термический цех, основной задачей которого стала обработка и отделка сортового металла.

Сегодня это одно из основных подразделений предприятия – коллектив насчитывает более 260 человек, 57 из которых трудятся на заводе свыше 20 лет. Среди них оператор обдирочных станков Сергей Бойко:

– Работа в ЦОМП – важная часть моей жизни. Радует, что сейчас цех активно развивается. Благодаря поддержке руководства обновляется оборудование, улучшаются условия труда, коллектив пополняется молодыми специалистами. Все это вселяет уверенность в завтрашнем дне, дает стимул двигаться дальше.

В рамках празднования юбилея за многолетний добросовестный труд десять сотрудников были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Также коллективу вручили картину, посвященную 60-летию цеха, и подарочные сертификаты на покупку необходимой техники.

Отметим, что в рамках программы по развитию предприятия за последние два года в ЦОМП реализован ряд мероприятий по обновлению подразделения. Среди них – реконструкция и запуск центрального отопления, ввод в работу нового бесцентрово-токарного станка и прибора ультразвукового контроля металла, модернизация гидравлического пресса с усилием 1600 тонн и обновление правильных агрегатов.

Фото: «Красный Октябрь»

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