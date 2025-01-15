В Волжском запустят спецмаршрут к крещенской купели

В Волжском Волгоградской области 19 января запустят специальные автобусы для горожан, которые пожелают принять участие в крещенских купаниях. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», в этот день будет курсировать автобус №40К по маршруту «Пл. Строителей - Городской пляж».

Автобусы будут перевозить горожан с 11-30 ч. до 15-40 ч. примерно с получасовыми перерывами.

Напомним, в Волжском официально подтвердили о намерении провести крещенские купания в реке Ахтуба. При этом в некоторых муниципалитетах региона, в частности, во Фролово и в Михайловке отказались от этих мероприятий из-за аномально теплой погоды и тонкого льда на водоемах.

В Волгограде пока обследуются места возможной организации купелей, поэтому точные адреса еще не определены.

Фото V102.RU (архив)