Происшествия

Прилетевший из Дубая в Волгоград ростовчанин оштрафован на 419 тыс. за кучу долларов США

Происшествия 15.01.2025 17:31
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15.01.2025 17:31


Крупный штраф назначен судом в Волгограде 36-летнему жителю Ростова-на-Дону за провоз незадекларированных 27 100 долларов США, передает V102.RU со ссылкой на Дзержинский районный суд. 

Мировой судья судебного участка № 80 Дзержинского судебного района Волгограда признал ростовчанина виновным в совершении административного правонарушения по ст.16.4 КоАП РФ. Незадекларированную валюту, которую прилетевший из Дубая пассажир пытался пронесли в аэропорту Волгограда по «зелёному» коридору зоны таможенного контроля, решено у него не конфисковывать. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 419 190 рублей.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года житель Ростова-на-Дону, прибывший рейсом Дубай - Волгоград, был остановлен в зале прилета терминала «С», так как без декларирования переместил через таможенную границу 27 100 долларов США, что превышает разрешенный эквивалент в 10 000 долларов США. Тем самым, пассажир нарушил требования п. п. 7 п. 1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Мужчина признал вину.

- Суд, с учетом всех установленных по делу обстоятельств, с учетом мнения участников процесса, пришел к убеждению о наличии в действиях привлекаемого лица состава административного правонарушения, - сообщили в районном суде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU

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