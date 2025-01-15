



В Волгограде полиция установила личность водителя, который 14 января едва не устроил серьёзное ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина вместе с другими автолюбителями остановился на светофоре, однако, не захотев ожидать в общем потоке, решился выехать на полосу встречного движения.







- Утром 20-летний водитель автомашины Peugeot умышленно скрыл регистрационный номер автомобиля, после чего выехал и двигался по полосе встречного движения, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При этом волгоградец не рассчитал, что одна из главных автомагистралей города оснащена камерами видеонаблюдения, которые в подробностях засняли всё происходящее и помогли правоохранителям оперативно его вычислить.

Водитель иномарки был доставлен в отдел Госавтоинспекции. Впоследствии правоохранители установили, что мужчина не впервые нарушает правила дорожного движения. Кроме того, ранее он неоднократно уклонялся от уплаты штрафов.

Во время опроса полицейскими лихач пояснил, что он вынужден был пойти на преступление, чтобы не опоздать на работу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области