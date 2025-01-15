Суд отправил в СИЗО устроившего резню в московском супермаркете волгоградца





В Щелково Московской области суд поместил под стражу 20-летнего Александра Глабая, который в местном супермаркете набросился с ножом на покупателя и сотрудников. Жителя Волгоградской области отправили в СИЗО до 13 марта.

Напомним, ранее сообщалось о задержании волгоградца в Щелково. Инцидент в торговом зале попал под камеры наблюдения. На них отчетливо видно, как Глабай сначала наносит удары ножом в шею молодому парню, а затем набрасывается на сотрудников. Жертвы нападавшего, несмотря на шоковое состояние, смогли оказать сопротивление и скрутили его.

– Вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый признал и просил суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы, – сообщили в прокуратуре Московской области. – С учетом имеющихся сведений об отсутствии у обвиняемого официального источника дохода, возможности скрыться от органов предварительного следствия, оказать воздействие на свидетелей и потерпевших, представитель Щелковской городской прокуратуры поддержал ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По имеющимся сведениям, Глабай – единственный ребенок в семье, переехавшей в Подмосковье из Волгоградской области. Ранее он никак не привлекал внимание правоохранительных органов.





На видеокадрах, которые распространила московская прокуратура, Глабай в суде себя вел достаточно раскованно и даже улыбался при виде камер.

Видео: Прокуратура Московской области