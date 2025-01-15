



В Татарстане оказался поврежден волоконно-оптический кабель, что могло повлиять на замедление Интернета у 3,8 млн россиян. Об этом сообщили 15 января в Роскомнадзоре.

Сбои в работе затронули жителей Центрального, Уральского и Южного федеральных округов.

– На участке Тюлячи - Новая Тура произошел обрыв магистрального кабеля. Повреждение кабеля привело к деградации услуг ШПД в 21 субъекте РФ для приблизительно 3,8 млн пользователей. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Ориентировочные сроки устранения - 21:00 по московскому времени, — сообщили в Роскомнадзоре.

Об обстоятельствах повреждения кабеля в РКН не сообщают. А в Минцифры Татарстана успели сообщить, что причиной разрыва кабеля стали земляные работы, которые проводила сторонняя организация.

Напомним, что накануне российские пользователи пережила масштабный сбой в работе Рунета.