В Урюпинске отменили массовые крещенские купания

Еще в одном муниципалитете Волгоградской области решили отказаться от массовых крещенских купаний 19 января из-за опасности выхода людей на лед в связи с отсутствием морозов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, отменены купания на озере Подпесочное.

Жителей призывают не рисковать своей жизнью и не окунаться в водоемы. Напомним, в 2006 году в Урюпинске на Крещение произошла трагедия. 40-летнюю женщину, окунувшуюся в прорубь на Хопре, унесло течением. Ее тело нашли только спустя четыре месяца в 60 километрах от города.

Власти Урюпинска предлагают жителям принять участие в Крестном ходе 19 января к озеру Подпесочное, где состоится обряд освящения воды.

В то же время мероприятия пройдут на городском пляже Волжского и в пяти районах Волгограда.

Напомним, от массовых крещенских омовений уже отказались власти Котово, Фролово и Михайловки.