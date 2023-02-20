Волгоградский «Ротор» разгромил любительский клуб из Ставрополя со счётом 5:0









Волгоградский «Ротор» во втором матче на проходящих сборах в Ессентуках обыграл «СтавропольАгроСоюз» со счётом 5:0, сообщает ИА «Высота 102».





Первый неплохой момент возник у "Ротора" уже в начале матча, когда Илья Сафронов решился пробить издали по воротам соперников. Для голкипера этот выстрел оказался не самым простым, но он с ним все-таки справился. Тем не менее, спустя несколько минут волгоградцы открыли счёт в матче. Был разыгран угловой, в ходе которого капитан Сергей Зуйков нанес удар в створ ворот.















Вратарь отбил мяч и в дальнейшем возникла суматоха в штрафной за право владение игровым снарядом, который в итоге и отлетел к Завезёну. Полузащитник "Ротора", находясьна границе штрафной, подстроился под удар и попал точно в цель, не оставив шансов на спасение голкиперу ставропольской команды. В середине тайма счёт стал 2:0. Сафронов получил мяч после дальней передачи от своего одноклубника и переиграл вратаря соперника.







Волгоградский коллектив продолжил оказывать давление на оборону противника и в конце первой половины игры после навесной подачи центральный защитник Иван Шмаков с района одиннадцатиметровой отметки попал точно в цель и довёл счёт до крупного.













В перерыве Алексей Стукалов произвёл пять замен. И после отдыха сценарий матча не изменился. На 56-й минуте форвард сине-голубых Ризван Умаров хладнокровно замкнул передачу с фланга от игрока под 14-м номером и забил четвёртый гол для своей команды. А окончательный результат был установлен на 75-й минуте. Полузащитник "Ротора" Ризван Ахмедханов, находящийся в этот момент с капитанской повязкой, в штрафной площади навесил на дальнюю штангу и Шмаков в эффектном прыжке отправил мяч в пустые ворота и сделал счёт 5:0. До финального свистка у волгоградцев были ещё возможности отличиться, но ими не воспользовались футболисты сине-голубых.





Следующий матч на предсезонных сборах подопечные Алексея Стукалова проведут 24 февраля. Соперником станет "Салют" из Белгорода, занимающий одну из лидирующих позиции в другой группе второй лиги.





Иван Тюгаев





Фото СК "Ротор" VK



Как и прошедшая встреча с клубом "Машук-КМВ", эта игра не транслировалось в прямом эфире и болельщики сине-голубых вновь следили за ходом событий через текстовую трансляцию в соцсетях и видеобзор голов.