Доля c2b-платежей через СБП по QR-коду на российском рынке удвоится в 2023 году

Экономика 20.02.2023 15:23
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20.02.2023 15:23
По итогам 2022 года доля платежей СБП на российском рынке составила порядка 5% карточных платежей. По данным ВТБ, к концу 2023 года на российском рынке доля c2b-платежей через СБП удвоится и превысит 10% от всех карточных операций. Рост спроса связан с возможностью проводить оплату без применения карты.
Россияне все активнее используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактным способам оплаты с помощью смартфона. За 2022 год клиенты ВТБ провели свыше 12,5 млн таких транзакций на 39 млрд рублей. Более половины их них были совершены в четвертом квартале – свыше 6 млн транзакций на 16,7 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом число платежей выросло на 65%, а их общий объем - на 43%. Только в декабре этим сервисом воспользовались более 1 млн клиентов банка, оплативших товары и услуги на 7,4 млрд рублей.
-Сегодня операции с использованием QR-кодов на POS-терминалах и по кнопке «Оплата через СБП» в магазине становятся привычным способом оплаты покупок в торговых точках. Покупателю достаточно отсканировать код на терминале с помощью смартфона и подтвердить платеж без применения карты. Сервис доступен для потребителей с бюджетными моделями смартфонов без поддержки NFC, что значительно расширяет круг потенциальных пользователей. Торговым предприятиям c2b-платежи через СБП позволяют сэкономить на эквайринге – при использовании сервиса комиссия существенно ниже. Также через СБП можно оплатить покупки в интернете или воспользоваться платежной ссылкой. Сервис не требует вводить данные карты, что упрощает процесс оплаты и делает его более безопасным, – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» ВТБ.
ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. Весной прошлого года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. Осенью в интернет-банке появились C2B-платежи через СБП и возможность оплаты через СБП по QR-коду с кредитных «карт возможностей», текущих и накопительных счетов. Ранее оплата товаров и услуг была доступна только с дебетовых карт.
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