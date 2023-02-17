В музее-заповеднике «Сталинградская битва» за 49 млн восстановят полотна панорамы

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» стартует масштабная и первая за последние 17 лет реставрация полотен панорамы и диорам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комплекс работ обойдется федеральному учреждению культуры в 49 миллионов рублей.

Так, согласно открытой информации, подрядной компании предстоит провести работы по реставрации живописных полотен «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», «Центральная переправа через Волгу», «Захват аэродрома Тацинская танкистами генерала Баданова», «Разгром ударной группировки Манштейна», «Стойкость, победившая смерть», а также передних планов перед ними. При этом самым дорогостоящим является комплекс работ над полотном панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» – 31 130 633,42 рублей. Обновление полотна диорамы «Разгром ударной группировки Манштейна» оценивается в 6 387 007,92 рублей. Все остальные работы – не более, чем в 3,9 млн рублей.

– За годы, прошедшие с момента последней реставрации, на холстах и строительных конструкциях накопилось много пыли. Поэтому предполагается, прежде всего, осуществить обеспыливание художественных полотен и предметных планов панорамы и диорам, очистку предметов на них, а также восстановление их отдельных конструктивных деталей, – сообщают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Кроме того, на панораме будет полностью заменен светоотражательный экран и металлические детали его каркаса. На диорамах при необходимости будет выполнена перенатяжка холстов. Далее будет проводиться укрепление красочного слоя живописи с лицевой стороны панорамы и диорам.





Уже известно, что ответственной работой в музее-панораме «Сталинградская битва» займутся специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова под руководством художника-реставратора Ивана Крившинко. При этом уточняется, что полотно панорамы реставрировалось последний раз в марте-июне 2005 года специалистами ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря. В сентябре-октябре 2009 годов был отреставрирован предметный план панорамы и созданы предметные планы диорам, а также отреставрированы их художественные полотна специалистами Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Завершиться реставрация должна к 9 Мая.

– Во время проведения работ допуск посетителей в музей-панораму «Сталинградская битва» прекращаться не будет. Возможны временные ограничения доступа на реставрируемые объекты, – предупреждают в музее-панораме.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»