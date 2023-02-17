Расследования

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» за 49 млн восстановят полотна панорамы

Расследования 17.02.2023 19:15
0
17.02.2023 19:15


В музее-заповеднике «Сталинградская битва» стартует масштабная и первая за последние 17 лет реставрация полотен панорамы и диорам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, комплекс работ обойдется федеральному учреждению культуры в 49 миллионов рублей. 

Так, согласно открытой информации, подрядной компании предстоит провести работы по реставрации живописных полотен «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», «Центральная переправа через Волгу», «Захват аэродрома Тацинская танкистами генерала Баданова», «Разгром ударной группировки Манштейна», «Стойкость, победившая смерть», а также передних планов перед ними. При этом самым дорогостоящим является комплекс работ над полотном панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» – 31 130 633,42 рублей. Обновление полотна диорамы «Разгром ударной группировки Манштейна» оценивается в 6 387 007,92 рублей. Все остальные работы – не более, чем в 3,9 млн рублей. 

За годы, прошедшие с момента последней реставрации, на холстах и строительных конструкциях накопилось много пыли. Поэтому предполагается, прежде всего, осуществить обеспыливание художественных полотен и предметных планов панорамы и диорам, очистку предметов на них, а также восстановление их отдельных конструктивных деталей, – сообщают в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Кроме того, на панораме будет полностью заменен светоотражательный экран и металлические детали его каркаса. На диорамах при необходимости будет выполнена перенатяжка холстов. Далее будет проводиться укрепление красочного слоя живописи с лицевой стороны панорамы и диорам.


Уже известно, что ответственной работой в музее-панораме «Сталинградская битва» займутся специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова под руководством художника-реставратора Ивана Крившинко. При этом уточняется, что полотно панорамы реставрировалось последний раз в марте-июне 2005 года специалистами ВХНРЦ им. академика И. Э. Грабаря. В сентябре-октябре 2009 годов был отреставрирован предметный план панорамы и созданы предметные планы диорам, а также отреставрированы их художественные полотна специалистами Студии военных художников им. М. Б. Грекова.

Завершиться реставрация должна к 9 Мая. 

Во время проведения работ допуск посетителей в музей-панораму «Сталинградская битва» прекращаться не будет. Возможны временные ограничения доступа на реставрируемые объекты, – предупреждают в музее-панораме. 

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.02.2023 11:41
Расследования 17.02.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.02.2023 11:10
Расследования 17.02.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 21:46
Расследования 16.02.2023 21:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 19:09
Расследования 16.02.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 15:23
Расследования 16.02.2023 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.02.2023 12:37
Расследования 16.02.2023 12:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 16:50
Расследования 15.02.2023 16:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 15:54
Расследования 15.02.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 12:24
Расследования 15.02.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.02.2023 09:28
Расследования 15.02.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 18:03
Расследования 14.02.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 15:58
Расследования 14.02.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 15:56
Расследования 14.02.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 14:05
Расследования 14.02.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.02.2023 13:21
Расследования 14.02.2023 13:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
В Волгоградской области чипировали половину из 22432 бездомных собакСмотреть фотографии
20:50
Волгоградский "Ротор" в Ессентуках одержал победу над клубом из Пятигорска - 4:2Смотреть фотографии
19:54
«Победа» с 1 июня начнет выполнять рейсы из Волгограда в АнтальюСмотреть фотографии
19:41
Волгоградский невролог пригрозил выпивохам деменциейСмотреть фотографии
19:36
Соревнования по спортивной охоте пройдут в Волгоградской области 23 февраляСмотреть фотографии
19:15
В музее-заповеднике «Сталинградская битва» за 49 млн восстановят полотна панорамыСмотреть фотографии
18:28
«Вот такое воспитание. Эротическое»: волгоградцы жалуются на сияющий секс-шоп у входа в школуСмотреть фотографии
17:58
В ЖК Волгограда отремонтируют канализацию для спасения Пахотиной балкиСмотреть фотографии
17:40
Каждому по победе: волгоградский «Каустик» на равных сразился с клубом из МосквыСмотреть фотографии
17:32
Нужен ли переход на летнее время? Сомнолог раскритиковал законопроект депутата ГосдумыСмотреть фотографии
16:57
Главврача ЦРБ оштрафовали в Волгоградской области за игнорирование обращения пациентаСмотреть фотографии
15:30
Ступени карьеры: Артем Фоминых о пути от рабочего до гендиректора ВгАЗАСмотреть фотографии
14:55
Губернатор анонсировал строительство крытого аквапарка в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом оперативники МВД задержали двоих иностранцевСмотреть фотографии
14:36
В Волжском подготовили 1078 убежищ для укрытия жителейСмотреть фотографии
14:33
Андрей Бочаров подвел итоги совместной работы с волгоградскими судьямиСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде пьяные мужчина и подросток устроили стрельбу из травматаСмотреть фотографии
14:10
Школьники из 35 школ Волгограда теперь могут расплачиваться в столовой банковскими картамиСмотреть фотографии
13:34
Герои-овощеводы, процветающее село и огурцы: о чем рассказал замгубернатора Василий Иванов журналистамСмотреть фотографии
13:18
Под Волгоградом сын вступился за мать и распорол отчиму животСмотреть фотографии
13:12
«Можно нырять в носках»: в Волжском 23 февраля пройдет фестиваль моржейСмотреть фотографии
11:48
Под Волгоградом похоронили мобилизованного 32-летнего водителя Алексея КириченкоСмотреть фотографии
11:41
В Волгоградской области оружейника-самоучку посадят за изготовление обрезаСмотреть фотографии
11:15
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых картСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде отреставрируют 44 мемориала: полный список по районамСмотреть фотографии
11:10
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия водопровода в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде пьяный водитель устроил двойное ДТП с пострадавшимиСмотреть фотографии
10:19
Волгоградца госпитализировали после пожара в гаражеСмотреть фотографии
10:00
Сотрудники ВТЗ вошли в число лучших инженеров РоссииСмотреть фотографии
09:56
На станции под Волгоградом товарняк насмерть сбил 57-летнюю женщинуСмотреть фотографии
 