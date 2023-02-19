От крысиного яда до уксуса: токсиколог рассказал, чем травятся волгоградские дети

Ежегодно около 600 детей из Волгоградской области попадают в больницы с отравлением «химией». Опасными игрушками в их руках становятся уксусная кислота, порошки, моющие средства и даже рюмки с алкоголем. Что делать, если ребенок попробовал на вкус таблетку или ополовинил бутылку с белизной, чем грозят домашние промывания желудка и как уберечь малыша от встречи с «запрещенкой»? Эти вопросы редакция ИА «Высота 102» задала главному внештатному специалисту-токсикологу волгоградского Облздрава Сергею Ларионову.

Одним из самых сладких запретных плодов для детей врач называет лекарства. С началом сезона пикников в центр острых отравлений попадают и пациенты, глотнувшие жидкость для розжига.

– Из года в год количество детей, поступающих к нам с отравлениями, остается примерно одинаковым – около шестисот человек, – рассказывает специалист. – Чаще всего малыши достают из аптечек лекарства или находят бытовую химию, потому что их интересуют яркие упаковки, разноцветные таблетки в сладкой оболочке – поверьте, что-то горькое и невкусное ребенок быстро выплюнет. С началом весны волгоградцы выезжают на пикники и, теряя бдительность, не замечают, как их дети выпивают жидкость для розжига. Это очень опасно и может привести к развитию токсической пневмонии.

Летом и осенью руки малышей чаще всего тянутся к бутылкам с уксусной эссенцией и отравой для крыс и мышей.

– В моей практике бывали случаи, когда дети выпивали и алкоголь. Однажды к нам привезли двухлетнего малыша, схватившего рюмку со стола во время застолья. К нам также поступают с отравлениями дикорастущими грибами, волчьей ягодой, дурманом и клещевиной, – добавляет волгоградский токсиколог.





Если ребенок обошел все препятствия и добрался до запрещенных продуктов, Сергей Ларионов советует сразу же вызывать скорую помощь. По словам врача, самостоятельные попытки промывания желудка могут лишь усугубить ситуацию.

– Волгоградцев, которые ещё не заметили исчезновения медикаментов, уксуса или других веществ, должны насторожить такие симптомы, как вялость, сонливость, шаткая походка, бледность кожи и липкий холодный пот. Симптомами отправления, конечно же, являются тошнота и рвота, – отмечает главный внештатный специалист-токсиколог облздрава. – Часто взволнованные родители пытаются напоить ребенка водой, а потом вызвать рвоту. При этом ему дают теплую жидкость, что категорически запрещено из-за ее быстрой всасываемости. Если после промывания желудка не эвакуировать всю введенную жидкость, пациенту грозит отек головного мозга, судороги, потеря сознания и остановка дыхания. Поэтому в первую очередь взрослым нужно вызвать скорую помощь. Чем быстрее, тем лучше – многие просто не знают, сколько таблеток проглотило их чадо. В ожидании медиков малышу можно дать сорбенты – на какое-то время они возьмут на себя токсические вещества.

Несмотря на целый букет серьёзных симптомов и ещё более пугающих последствий отравления, токсиколог старается успокоить родителей.

– Летальные исходы действительно бывают. Но они, как правило, связаны с промедлением и самостоятельными попытками промыть желудок, – настаивает Сергей Ларионов. – Повторюсь: чем быстрее детям окажут медицинскую помощь, тем более благоприятными будут прогнозы. В большинстве случаев наши пациенты идут на поправку, острые отравления при этом проходят бесследно.





И все же врач рекомендует волгоградцам не испытывать на прочность ни судьбу, ни детский организм и провести ревизию в квартире.

– Взрослый человек, который несет ответственность за своего ребенка, играет здесь главную роль. Он должен наблюдать, а по мере взросления объяснять, что никакие препараты, флаконы и пузырьки нельзя брать самостоятельно, – убежден Сергей Ларионов. – К сожалению, порой и сами взрослые не знают о возможных последствиях. Нашему самому маленькому пациенту было всего две недели. У него был заложен носик и, пытаясь облегчить его состояние, мама закапала в пазухи «Нафтизин». Однако у таких крох даже детские препараты действуют на сердечно-сосудистую систему – частота сердечных сокращений снижается, возникает аритмия. Родителям малышей, активно изучающих этот мир, я советую запирать все ящики. Маленькие шкоды могут подставить стул и открыть даже верхние створки – с такими ситуациями мы встречались уже не раз.

Для консультации с опытными врачами волгоградцы могут позвонить в информационный токсикологический центр по телефону – 7-903-377-88-11. Специалисты принимают звонки в круглосуточном режиме.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»