







Обрез, изготовленный из охотничьего ружья ИжБ-47, изъят у 54-летнего жителя Котельниковского района Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина сам переделал ружье в обрез, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Оружейник-самоучка обвиняется по ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).

– Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что нашел оружие несколько лет тому назад и решил переделать его, укоротив стволы, – рассказали в главке.

Эксперты установили, что обрез, который мужчина хранил в своем домовладении, пригоден для производства выстрелов с использованием патронов 16 калибра.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



