Расследования

В Волгоградской области оружейника-самоучку посадят за изготовление обреза

Расследования 17.02.2023 11:41
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17.02.2023 11:41



Обрез, изготовленный из охотничьего ружья ИжБ-47, изъят у 54-летнего жителя Котельниковского района Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина сам переделал ружье в обрез, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Оружейник-самоучка обвиняется по ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия).
– Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что нашел оружие несколько лет тому назад и решил переделать его, укоротив стволы, – рассказали в главке.
Эксперты установили, что обрез, который мужчина хранил в своем домовладении, пригоден для производства выстрелов с использованием патронов 16 калибра.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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