Происшествия 17.02.2023 06:33
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17.02.2023 06:33
Дорожники в Волгоградской области помогли водителю грузовика, попавшего в сложную ситуацию. Как рассказали ИА «Высота 102» в ФБУ Упрдор Москва-Волгоград, происшествие случилось на 659-ом километре федеральной трассы Р-22. Мастер участка во время патрулирования дороги заметил, что на обочине стоит автомобиль DAF. Оказалось, что машина сломалась и водитель не смог починить ее самостоятельно и не знал, куда обратиться.
Представители подрядной организации ДЭП № 53, которая обеспечивает зимнее содержание данного участка федеральной трассы, откликнулись на беду водителя и при помощи спецтехники – комбинированной дорожной машины – отбуксировали грузовик на стоянку отдыха. Там водитель смог восстановить силы, отремонтировать автомобиль и согреться.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминает пользователям федеральных дорог о необходимости своевременной подготовки к передвижению в сложных погодных условиях и соблюдению всех требований безопасности на федеральных трассах в зимний период. В случае нештатной ситуации на подведомственных управлению трассах можно обратиться по телефонам круглосуточных дежурно-диспетчерских служб в регионах:
8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;
8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;
8 (863) 2329460 – Ростовская область.
Фото Упрдор-Москва-Волгоград
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