







Дорожники в Волгоградской области помогли водителю грузовика, попавшего в сложную ситуацию. Как рассказали ИА «Высота 102» в ФБУ Упрдор Москва-Волгоград, происшествие случилось на 659-ом километре федеральной трассы Р-22. Мастер участка во время патрулирования дороги заметил, что на обочине стоит автомобиль DAF. Оказалось, что машина сломалась и водитель не смог починить ее самостоятельно и не знал, куда обратиться.





Представители подрядной организации ДЭП № 53, которая обеспечивает зимнее содержание данного участка федеральной трассы, откликнулись на беду водителя и при помощи спецтехники – комбинированной дорожной машины – отбуксировали грузовик на стоянку отдыха. Там водитель смог восстановить силы, отремонтировать автомобиль и согреться.





ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминает пользователям федеральных дорог о необходимости своевременной подготовки к передвижению в сложных погодных условиях и соблюдению всех требований безопасности на федеральных трассах в зимний период. В случае нештатной ситуации на подведомственных управлению трассах можно обратиться по телефонам круглосуточных дежурно-диспетчерских служб в регионах:





8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;





8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;





8 (863) 2329460 – Ростовская область.





Фото Упрдор-Москва-Волгоград