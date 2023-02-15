Волгоградский регион заключил соглашение с платформой ЗаБизнес.РФ





Администрация Волгоградской области 15 февраля заключила соглашение о сотрудничестве с АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ». Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на пресс-службу обладмина. Перед этим Андрей Бочаров и Элина Сидоренко – гендиректор АНО в ходе встречи обсудили вопросы развития бизнеса и стимулирования отрасли. Также речь зашла о защите прав предпринимателей.

– Соглашение заключено в целях создания благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устранения административных барьеров в развитии бизнеса и снижения давления на субъекты предпринимательской деятельности — подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров и гендиректор АНО Элина Сидоренко, – сообщили, в частности, в администрации волгоградского региона.

Сегодня же, 15 февраля, в региональном центре «Мой бизнес» в Волгограде открылась всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Волгоградская область». Участники конференции обсудят меры господдержки предпринимательства, а также другие актуальные вопросы.

Справка. В Волгоградской области по данным на 15 февраля осуществляют деятельность порядка 72 тыс. субъектов МСП, обеспечивающие рабочими местами 338,1 тысячи человек. В регионе сохраняется положительная динамика деятельности МСП и увеличение численности самозанятых граждан.