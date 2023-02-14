Экономика

Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метр

Экономика 14.02.2023 19:35
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14.02.2023 19:35



В Волгоградской области в IV квартале 2022 года по сравнению с III кварталом 2022 года цены на первичном рынке жилья выросли в среднем на 2,7%, на вторичном – на 1,8%. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате.

Средняя цена 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах в регионе в конце  2022 года на первичном рынке составила 79,8 тыс. рублей, на вторичном рынке – 62,3 тыс. рублей.

А вот жилье в элитных новостройках Волгограда в целом за 2022 год подорожало значительно. Так, если в начале прошлого года метр площади в элитном жилье стоил 80,9 тысячи рублей за квадратный метр, то в четвертом квартале – уже 102,2 тысячи за метр.

При этом, как утверждают в Волгоградстате,  цены на рынке жилья в Волгоградской области сложились ниже, чем по другим регионам Южного федерального округа, за исключением Астраханской области и Республики Калмыкия.


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