В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетнего задержали на автовокзале перед отправлением в Михайловку.

— Следственный отдел по Центральному району СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области.

Следствием установлено, что в январе 2023 года подросток решил заработать «легкие» деньги. Фигурант дела вступил в Сети в переписку с неизвестным, который предложил ему стать наркозакладчиком. Куратор отправлял несовершеннолетнему информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков.

В задачу новоявленного дилера входило изготовление схронов с запрещенными веществами, фотоотчет о проделанной работе и указание конкретных координат.

31 января несовершеннолетний, получив от куратора из Сети данные о местонахождении в Волгограде тайников с наркотиками, забрал их, намереваясь сбыть в Волгоградском регионе. Подростка задержали на автовокзале — он намеревался уехать в Михайловку.

Фото: архив ИА «Высота 102»