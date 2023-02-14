Расследования

Познакомился в Сети. В Волгограде 16-летнего подростка задержали после наркоквеста

Расследования 14.02.2023 18:03
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14.02.2023 18:03


В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный организованной группой. Как сообщает ИА «Высота 102», несовершеннолетнего задержали на автовокзале перед отправлением в Михайловку. 

— Следственный отдел по Центральному району СУ СКР по  региону возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — прокомментировали информагентству в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области. 

Следствием установлено, что в январе 2023 года подросток решил заработать «легкие» деньги. Фигурант дела вступил в Сети в переписку с неизвестным, который предложил ему стать наркозакладчиком. Куратор отправлял несовершеннолетнему информацию о тайниках с «оптовой» партией наркотиков. 

В задачу новоявленного дилера входило изготовление схронов с запрещенными веществами, фотоотчет о проделанной работе и указание конкретных координат.

31 января несовершеннолетний, получив от куратора из Сети данные о местонахождении в Волгограде тайников с наркотиками, забрал их, намереваясь сбыть в Волгоградском регионе. Подростка задержали на автовокзале — он намеревался уехать в Михайловку. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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