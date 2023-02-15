Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублей





На открытые торги выставлен имущественный комплекс ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 1,1 миллиарда рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на государственный портал ЕФРСБ, Перечень имущества весьма обширный. Это различные нежилые помещения, здания складов, цехов, магазинов, пилорамы, производственное оборудование, краны, станки, прессы, сварочные автоматы, пожарные водоемы, трансформаторная подстанция, водопровод, ограждение территории завода, протяженностью 2705 метров, проходная со шлагбаумом, портовый рейсовый буксир «РБТ-280», теплоход служебно-разъездной «Судостроитель» и многое другое. Реализуемое имущество находится в Красноармейском районе Волгограда.

Победителем открытых торгов будет признан участник, предложивший максимальную цену. Они пройдут 29 марта текущего года.

Имущество реализуется на основании определения арбитражного суда Волгоградской области по делу о настоятельности (банкротстве) предприятия. Конкурсное производство на ОАО «ВгСЗ» продлено до 15 мая 2023 года. На этот день назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о ходе конкурсного производства. Также на этом заседании будет рассмотрен отчет о реализации имущества должника.

Ранее, напомним , сообщалось о неудачной продаже здания цеха №400, расположенного на территории судостроительного завода. Тогда сообщалось, что ОАО «Волгоградский судостроительный завод» было признано банкротом в мае 2013 года. В состав имущественного комплекса ОАО «ВгСЗ» входит залоговое и незалоговое имущество, большая часть которого находится в залоге у кредитора - Компании Тимкор Консалтинг Лимитед с суммой требований на 1,19 миллиарда рублей.

ОАО «Волгоградский судостроительный завод» специализировалось на строительстве судов коммерческого флота - танкеров и сухогрузов различных проектов для речных, смешанных («река-море») и морских условий плавания.

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура