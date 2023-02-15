Волгоградский судостроительный завод продают за 1,1 млрд рублей

Экономика 15.02.2023 08:54
0
15.02.2023 08:54
На открытые торги выставлен имущественный комплекс ОАО «Волгоградский судостроительный завод» за 1,1 миллиарда рублей.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на государственный портал ЕФРСБ, Перечень имущества весьма обширный. Это различные нежилые помещения, здания складов, цехов, магазинов, пилорамы, производственное оборудование, краны, станки, прессы, сварочные автоматы, пожарные водоемы, трансформаторная подстанция, водопровод, ограждение территории завода, протяженностью 2705 метров, проходная со шлагбаумом, портовый рейсовый буксир «РБТ-280», теплоход служебно-разъездной «Судостроитель» и многое другое. Реализуемое имущество находится в Красноармейском районе Волгограда.
Победителем открытых торгов будет признан участник, предложивший максимальную цену. Они пройдут 29 марта текущего года.
Имущество реализуется на основании определения арбитражного суда Волгоградской области по делу о настоятельности (банкротстве) предприятия. Конкурсное производство на ОАО «ВгСЗ» продлено до 15 мая 2023 года. На этот день назначено судебное заседание по рассмотрению отчета о ходе конкурсного производства. Также на этом заседании будет рассмотрен отчет о реализации имущества должника.
Ранее, напомним, сообщалось о неудачной продаже здания цеха №400, расположенного на территории судостроительного завода. Тогда сообщалось, что ОАО «Волгоградский судостроительный завод» было признано банкротом в мае 2013 года. В состав имущественного комплекса ОАО «ВгСЗ» входит залоговое и незалоговое имущество, большая часть которого находится в залоге у кредитора - Компании Тимкор Консалтинг Лимитед с суммой требований на 1,19 миллиарда рублей.
ОАО «Волгоградский судостроительный завод» специализировалось на строительстве судов коммерческого флота - танкеров и сухогрузов различных проектов для речных, смешанных («река-море») и морских условий плавания.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
Оформить автокредит банка «Открытие» в сети салонов РОЛЬФ теперь можно по ставке от 9%15.02.2023 11:51
Экономика 15.02.2023 11:51
ВТБ перезапустил ипотеку для самозанятых15.02.2023 10:10
Экономика 15.02.2023 10:10
Дефицит кадров увеличился на рынке труда Волгоградской области15.02.2023 09:31
Экономика 15.02.2023 09:31
Жилье в элитных новостройках Волгограда подорожало до 102 тысяч за метр14.02.2023 19:35
Экономика 14.02.2023 19:35
Банк «Открытие» предлагает новым клиентам – предпринимателям сэкономить на обслуживании14.02.2023 14:19
Экономика 14.02.2023 14:19
По прогнозам ВТБ портфель классических пассивов физлиц в России вырастет почти на 6%14.02.2023 09:23
Экономика 14.02.2023 09:23
ВТБ: продажи ипотеки в России в 2023 году могут превысить 5 трлн рублей14.02.2023 08:50
Экономика 14.02.2023 08:50
Банк Уралсиб запустил акцию «5000 на счет»13.02.2023 15:25
Экономика 13.02.2023 15:25
Банк «Открытие» аккредитовал четыре строящихся ЖК в Волгограде13.02.2023 14:57
Экономика 13.02.2023 14:57
Бочаров: экономика Волгоградской области растет, несмотря на санкции13.02.2023 13:24
Экономика 13.02.2023 13:24
ВТБ запустил переводы в юанях в России13.02.2023 12:49
Экономика 13.02.2023 12:49
Цены на сжиженный газ в Волгоградской области в 2022 году снизились на 26%12.02.2023 11:31
Экономика 12.02.2023 11:31
Банк «Открытие» предлагает повышенный кешбэк и разыгрывает денежные призы для действующих клиентов10.02.2023 19:42
Экономика 10.02.2023 19:42
Волгоградский бизнес накопил на счетах 116 млрд рублей10.02.2023 19:39
Экономика 10.02.2023 19:39
Сады Придонья рассказали об итогах года10.02.2023 16:53
Экономика 10.02.2023 16:53