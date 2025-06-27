Волгоградским организациям и предпринимателям напомнили о сроках уплаты налогов





УФНС России по Волгоградской области напоминает организациям и индивидуальным предпринимателям о приближающемся сроке уплаты налогов. Не позднее 30 июня уплачиваются такие налоги, как:

третий ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций во втором квартале 2025 г.;

авансовый платеж по налогу на прибыль за май 2025 г.;

страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за май 2025 г.;

сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 июня 2025 г.;

1/3 НДС за первый квартал 2025 г.;

налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, за май 2025 г.;

НДПИ за май 2025 г.;

ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя за май 2025 г.;

НПД за май 2025 г.;

акцизы за май 2025 года.

Кроме того, не позднее 1 июля индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим и иным лицам, занимающимся частной практикой, необходимо уплатить страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превысившего 300 000 рублей, за 2024 год.

А 7 июля (поскольку 5 июля является выходным днем) наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 по 30 июня.

В УФНС напоминают, что платеж можно внести через банкоматы, мобильные приложения банков, а также, воспользовавшись сервисами ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».